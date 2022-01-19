 

Полицейский убил подозреваемого в ходе неудачной спецоперации в Ницце

19.01.2022, 16:28, Новости дня
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Стрельба в Ницце, в результате которой погиб человек, произошла в ходе спецоперации правоохранительных органов, огонь открыл полицейский, сообщил прокурор Ксавье Бономм.

Бономм сообщил, что велась операция «по делу об убийстве, совершенном 24 декабря в Лас-Планасе (район Ниццы)», целью было задержание подозреваемых, однако «операция прошла плохо», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nice Matin.

«Сотрудник полиции открыл огонь по одному из подозреваемых. Пострадавший скончался», – добавил он.

Полицейский был взят под стражу. У скончавшегося при себе не было обнаружено оружия. В рамках операции были задержаны несколько человек.

Ранее СМИ сообщили, что один человек погиб при стрельбе в центре Ниццы.

В августе стрельба произошла около ТЦ во французском Марселе, пострадали два человека.



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