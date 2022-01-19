 

Волочкову предупреждали о недопустимом поведении в самолете

19.01.2022, 16:27, Новости дня
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Экипаж самолета «Аэрофлота», летевшего из Мале в Москву, устно и письменно предупреждал балерину Анастасию Волочкову о недопустимом поведении на борту, заявили в авиакомпании.

«Во время выполнения рейса SU325 Мале – Москва 18 января экипажем авиакомпании зафиксировано нарушение правил поведения на борту со стороны пассажира Анастасии Волочковой. Пассажир отказывался от использования средств индивидуальной защиты, употреблял пронесенный на борт в ручной клади крепкий спиртной напиток, вел себя деструктивно и мешал отдыху окружающих пассажиров», – приводит сообщение РИА «Новости».

В «Аэрофлоте» также сообщили, что в ответ на просьбы соблюдать правила авиакомпании Волочкова «использовала ненормативную лексику в адрес бортпроводников и отказывалась выполнять законные требования экипажа и командира воздушного судна».

После этого, «Анастасии Волочковой были вынесены устные и письменное предупреждения».

 

Ранее очевидцы сообщили, что балерина якобы около шести часов спорила из-за маски. Также было опубликовано видео из салона самолета. Теперь Волочковой грозит административный арест на 15 суток и штраф в размере 30 тыс. рублей за пьяный дебош на борту самолета. При этом сама балерина намерена подать в суд.



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