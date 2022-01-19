МИД: назначение Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде отменено

…«по личным обстоятельствам».

Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что планы по ее вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде отменены «в связи с личными обстоятельствами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на саму Поклонскую.

«Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — рассказала она, добавив, что не планирует отъезжать в Республику Кабо-Верде, расположенную на Островах Зеленого Мыса.

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили РИА Новости, что у Поклонской «изменились личные обстоятельства», и ее отъезд послом в Кабо-Верде «не состоится по этим причинам».

Президент РФ Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде 13 октября прошлого года. Как заявляли источники издания РБК, администрация президента, партия «Единая Россия» и руководство Крыма не хотели видеть Поклонскую в Госдуме VIII созыва из-за «ее не вполне системного поведения и экстравагантных заявлений».

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Поклонская с мая 2014 по октябрь 2016 года занимала должность прокурора Крыма. Затем она была избрана депутатом Госдумы VII созыва. От участия в парламентских выборах в 2021 году Поклонская отказалась в связи с «новой работой», не уточнив детали.

Кабо-Верде — небольшое государство, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки. На Сантьягу, крупнейшем острове Кабо-Верде, находится столица страны Прая. До 16% Кабо-Верде занимают сухие щебнистые нагорья, или так называемый «лунный пейзаж». Рельеф на территории гористый с большим количеством потухших и действующих вулканов.

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