 

Вязаное платье с сапогами и не только: для создания шикарного зимнего образа достаточно пары вещей из гардероба

19.01.2022, 16:18, Разное
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Для создания стильного женственного образа для зимы потребуется всего несколько базовых вещей. Например, основой лука можно сделать простое вязаное платье с сапогами, а затем добавить еще пару предметов из гардероба.

Простые базовые вещи сдержанных оттенков незаменимы в любое время года. Их можно вписывать в любые стили и комбинировать самыми разными способами, что позволяет легко создавать шикарные образы.

В зимнее время года в гардеробе в качестве основы должны быть брюки из плотных тканей, джинсы, тонкие водолазки, вязаные свитеры, трикотажные платья, классические сапоги и теплые куртки.

Совершенно ни к чему загромождать шкаф огромным количеством вещей, которые быстро выходят из моды. С помощью правильно подобранной базы можно всегда выглядеть стильно и элегантно. Особенно легко будут комбинироваться минималистичные вещи.

Итак, вот несколько идей создания идеальных зимних образов путем комбинирования базовых предметов.

Вязаное платье с сапогами или ботинками

Трикотажные вещи – наиболее практичный вид одежды для осенне-зимнего периода. Их можно надевать друг на друга, и они намного теплее, чем джинсы.

Меняя аксессуары, можно сделать линейку по-настоящему интересной: добавив толстые чулки, стеганые сапоги или ботинки, можно полностью изменить картину. Такие сочетания отличаются разнообразием стилей, что позволяет создавать и спортивные, и элегантные наряды.

Блейзер из кожи с юбкой

Кожаный блейзер уже много лет не выходит из трендов, и, если у вас его еще нет, настало время им обзавестись. Эта универсальная вещь отлично смотрится не только с джинсами, но и с юбками.

С ней легко можно создать образы в стиле семидесятых, например если надеть с вельветовыми брюками. Если нравится более женственный вид, можно надевать самые разные юбки.

Кардиган с джинсами

Вязаные кардиганы удерживаются на пике моды уже много лет. Сегодня особенно актуальны изысканные модели. Если хочется привнести изюминку в свой образ, можно выбрать вещь с декоративной пуговицей. Трикотажный кардиган прекрасно смотрится с любым низом, но не стоит забывать и о самой простой комбинации – с джинсами. Для этого лучше всего подойдут более свободные кардиганы длиной до талии. Также хорошим выбором станут такие модели, которые можно небрежно заправить в джинсы.

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Жакет из ткани с водолазкой

Жакет из ткани простого кроя всегда остается на пике моды. Он отлично смотрится и с красивыми платьями, и с повседневными худи. Если вы поклонница простоты, идеальным выбором будет водолазка, которую можно надеть с юбкой или брюками, и длинный блейзер из любимой ткани.

Кожаные брюки с пальто из искусственного меха

Тенденция ношения кожаных штанов сохраняется в течение длительного времени. Брюки из гладкой кожи великолепно смотрятся со многими предметами гардероба, но, чтобы выглядеть по-настоящему эффектно и богемно, следует надеть вместе с ними пальто или шубу из искусственного меха.

Различные красочные детали способны добавить образу экстравагантности. Искусственный мех может быть как однотонным, так и с рисунком. Беспроигрышным, как всегда, станет анималистичный принт.



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