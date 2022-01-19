“Я мать-одиночка”: Виктория Дайнеко рассказала о трудностях в личной жизни

Бывшая “фабрикантка” Виктория Дайнеко стала гостьей “Вечернего шоу с Аллой Довлатовой” на “Русском радио”. В интервью певица откровенно рассказала о личной жизни, воспитании дочери и отношении к бывшему мужу.

Новый брак

В 2017 году Вика Дайнеко развелась со своим супругом, барабанщиком Дмитрием Клейманом. Расставание было громким. Клейман обвинял певицу в том, что она поднимала на него руку и всячески унижала. Девушка, в свою очередь, обнародовала информацию об измене экс-супруга.

У Клеймана и Дайнеко есть общая дочь, Лидия. С момента развода Вика так и не устроила личную жизнь. По словам девушки, только после расставания с мужем она зажила счастливо и пока не слишком стремится в новые отношения. А вот Дмитрий Клейман успел не только еще раз жениться, но и стать отцом во второй раз. Супруга барабанщика, Дарья, родила ему сына в ноябре 2021 года. На шоу с Аллой Довлатовой Вика Дайнеко заявила, что Дмитрий счастлив в новом браке и совершенно забыл о дочери.

Трудности одиночества

“Личная жизнь дается мне непросто, ведь я мать-одиночка. А вот у моего бывшего мужа хватает времени на все: на свидания, на походы в кино, ведь ребенком он не занимается”, – рассказывала Дайнеко на шоу Аллы Довлатовой. Певица объяснила, что ей сложно строить личную жизнь из-за плотного гастрольного графика.

Прежде чем отправиться на свидание, Вике приходится обзванивать близких, чтобы кто-то из них посидел с Лидой. “Это очень сложное мероприятие, особенно когда ты артист. Когда-нибудь я буду рассказывать о счастливой личной жизни. Но точно не сегодня”, – подытожила свою исповедь девушка. Несмотря на сложное расставание, Клейман и Дайнеко поддерживали нейтральные отношения ради дочери. Но в начале января 2022 года стало известно, что певица подала на бывшего супруга в суд за неуплату алиментов. Такой комментарий дал представитель одного из районных судов Москвы.