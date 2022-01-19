 

Токаев поручил пересмотреть план перевооружения армии Казахстана

19.01.2022, 16:15, Новости дня
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил минобороны пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом выводов после январских событий в республике.

«Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть план приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала вооруженных сил», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы главы Казахстана.

Ранее в среду в Минобороны РФ сообщили, что все миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, выполнявшие задачи в Казахстане, вернулись домой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.



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