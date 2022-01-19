 

Толпа у здания Печерского суда в Киеве потребовала отставки Зеленского

19.01.2022, 16:15, Новости дня
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В здании Печерского суда прошло заседание по делу об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, которого 19 января освободили под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

У суда собралась толпа сторонников Петра Порошенко. Люди с плакатами скандировали «Зелю геть» и пели гимн Украины.

Ранее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что среди митингующих произошла потасовка, в ходе которой один полицейский и один митингующий пострадали. Отмечается, что инцидент произошел в результате невыполнения требований правоохранителей.

Позже стало известно из украинского Telegram-канала «Зрада чи Перемога», что от здания Печерского суда толпа двинулась на улицу Банковую.

Несколько тысяч сторонников Порошенко после оглашения судом меры пресечения бывшему президенту выстроились колонной и отправились к офису Зеленского «передать привет». Они отметили, что их акция мирная. Их сопровождают сотрудники полиции, передает РИА Новости. 

Ранее Порошенко прокомментировал решение суда, заявив, что праздновать победу рано, так как «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.

Напомним, в понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки; позже Порошенко прошел паспортный контроль и вышел из таможенной зоны.

Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.



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