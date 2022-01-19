 

Вице-премьер Словакии признал Крым частью России

19.01.2022, 16:15, Новости дня
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Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введенные против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортеров, сообщил вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик.

Он отметил, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза, передает ТАСС. 

«Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения», – сообщил Сулик.

Сулик возглавляет созданную им же либеральную партию «Свобода и солидарность», выступающую с евроскептическими лозунгами.

Ранее экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко заявил, что украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса. 



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