Компания Xiaomi представила большой планшет за 55 долларов

Китайский производитель электроники Xiaomi провел презентацию, на которой продемонстрировал новый планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition по цене всего лишь 55 американских долларов.

Секрет такой дешевизны в весьма скромных технических характеристиках устройства, из-за чего существенно сокращается и сам функционал.

С одной стороны, у данной модели планшета достаточно большой экран. Размер диагонали составляет 13.5 дюйма. С другой стороны, флеш-накопитель рассчитан на хранение всего-то 121 Мб данных. Таким образом, устройство следует относить к графическому уровню, поясняют специалисты. Например, он подойдет для чтения книг. В накопителе можно хранить до 400 страниц. С другой стороны, время автономной работы составляет целую неделю.