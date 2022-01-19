Компания Xiaomi представила большой планшет за 55 долларов
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Китайский производитель электроники Xiaomi провел презентацию, на которой продемонстрировал новый планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition по цене всего лишь 55 американских долларов.
Секрет такой дешевизны в весьма скромных технических характеристиках устройства, из-за чего существенно сокращается и сам функционал.
С одной стороны, у данной модели планшета достаточно большой экран. Размер диагонали составляет 13.5 дюйма. С другой стороны, флеш-накопитель рассчитан на хранение всего-то 121 Мб данных. Таким образом, устройство следует относить к графическому уровню, поясняют специалисты. Например, он подойдет для чтения книг. В накопителе можно хранить до 400 страниц. С другой стороны, время автономной работы составляет целую неделю.
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