 

Компания Xiaomi представила большой планшет за 55 долларов

19.01.2022, 16:14, Новости дня
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Китайский производитель электроники Xiaomi провел презентацию, на которой продемонстрировал новый планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition по цене всего лишь 55 американских долларов.

Секрет такой дешевизны в весьма скромных технических характеристиках устройства, из-за чего существенно сокращается и сам функционал.

С одной стороны, у данной модели планшета достаточно большой экран. Размер диагонали составляет 13.5 дюйма. С другой стороны, флеш-накопитель рассчитан на хранение всего-то 121 Мб данных. Таким образом, устройство следует относить к графическому уровню, поясняют специалисты. Например, он подойдет для чтения книг. В накопителе можно хранить до 400 страниц. С другой стороны, время автономной работы составляет целую неделю.



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