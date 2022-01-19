Компания Apple признана крупнейшим поставщиком смартфонов в 4 квартале 2021 года

Каждый пятый проданный в мире смартфон выпущен под американским брендом Apple. Как сообщили в аналитической компании Canalys, в четвертом квартале прошлого года разные модели iPhone обеспечили 22% мирового спроса на смартфоны.

Таким образом, Apple стал крупнейшим в мире поставщиком смартфонов, уточняют эксперты. По мнению экспертов, таких высот компания не смогла бы достичь без выпуска линейки iPhone 13, которая состоялась в сентябре, то есть прямо накануне начала последнего квартала года.

В третьем квартале лидировал Samsung. В четвертом его результат был равен 20% от общих мировых продаж. Есть шанс, что корейская компания снова станет лидером, а Apple опустится на второе место, пока не выйдет четырнадцатая линейка смартфонов.