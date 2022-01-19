Данные о повышенной уязвимости мужчин к COVID-19 могут быть преувеличены



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Повышенную уязвимость мужчин к COVID-19 объясняли разными причинами, в том числе гормональными. Так, ученые Седарс-Синай предположили, что гендерные различия в исходах болезней могут быть частично связаны с защитным действием женских половых гормонов, поэтому их можно использовать в лечение мужчин. Они попробовали добавить к стандартной терапии пациентов мужского пола инъекции прогестерона и даже увидели хорошие результаты, но широкого применения этот метод лечения так и не получил. В другом американском исследовании ученые выдвинули гипотезу, что причина кроется в нехватке тестостерона у некоторых мужчин.

Авторы нового исследования обратили внимание на то, что гендерная структура смертности заметно отличается в разных штатах США и предположили, что социальные факторы могут играть куда более значительную роль. Они проанализировали заболеваемость и смертность во всех штатах в период с апреля 2020 года по май 2021 года, используя уникальную методику, разработанную лабораторией GenderSci в Гарвардском университете.

Ученые обнаружили, что не менее 30% различий в гендерных различиях по смертности можно отнести к социальным различиям в зависимости от региона, таким как уровень доходов, условия труда, уровень образования. Еще 10% относятся к различиям во времени регистрации случаев заражения и летальных исходов. Так, в штате Коннектикут смертность среди женщин была выше, чем у мужчин, в течение 22 недель. В штате Нью-Йорк 72,7% избыточных смертей среди мужчин произошли весной 2020 года во время первой волны COVID-19, а сейчас показатели летальных исходов выровнялись.

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Во многих отчетах органов здравоохранения указывается, что соотношение смертности между мужчинами и женщинами составляет 2:1, однако в рамках этого исследования цифры оказались гораздо скромнее: в среднем 1,14:1. Ученые отметили, что эти данные почти соответствуют разрыву в смертности мужчин и женщин, который был еще до пандемии.

Отметим, что в РФ за два года пандемии случился заметный перекос: с каждой новой волной женщины страдают от коронавируса все больше. Бывший сотрудник Росстата независимый демограф Алексей Ракша опубликовал на своей странице в Facebook данные изменения смертности по возрастным группам и полу по кварталам 2020-2021 в сравнении с 2019 и первым кварталом 2020 года. Из графиков следует, что в четвертом квартале в 2020 году смертность среди мужчин и женщин в возрасте от 65 до 74 лет выросла на 50-60%. Однако осенью 2021 году рост смертности среди мужчин той же возрастной группы составил 50-60%, а среди женщин — 80%.

Как сообщил эксперт МедПорталу, увеличение женской смертности во многом связано с тем, что женщины значительно чаще вовлечены в сферу обслуживания, здравоохранения и образования, где подразумевается постоянный контакт с людьми. Медсестры, продавцы, учителя и воспитатели — на постсоветском пространстве эту работу традиционно выполняют женщин. Другим серьезным фактором могут быть антипрививочные настроения, которые особенно заметны среди женщин, считает Алексей Ракша. Женщины также более склонны доверять мнениям гомеопатов и «целителей».