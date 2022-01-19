Психологи назвали буддистов лучшими донорами крови

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19.01.2022, 15:48, Разное
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Психологи рассказали, какие люди являются лучшими донорами крови. По их словам, на эту роль идеально подходят буддисты.
Исследование на данную тему проводили специалисты из Университета Хуацяо. Буддизм часто подталкивает людей на совершение альтруистических поступков. Внимание постоянно акцентируется на важности сострадания. Считается, что хорошие поступки приводят к положительным воздействиям, а плохие – к отрицательным. Ученые предположили, что человек может стать более внимательным к моральной стороне своих поступков, если будет приверженцем буддизма.

В рамках проведения научной работы исследователи провели опрос среди 508 добровольцев. Они выяснили, насколько убеждения испытуемых соответствуют буддийским и насколько люди склонны к самоконтролю и вниманию к моральной стороне жизни. У участников спрашивали, готовы ли те сдать кровь для других пациентов. Донорами согласились быть те, кто имеет буддийское мировоззрение. Однако так называемая «моральная внимательность» наблюдалась у тех, кто обладает высоким уровнем самоконтроля.

Ученые, опираясь на данные исследования, предлагают, включить обращение с соответствующим принципам в рекламу социального характера.

Источник: www.gazeta.ru



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