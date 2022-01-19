 

Ученые из Стокгольма: Химическое загрязнение превысило «границу безопасности»

19.01.2022, 15:48, Разное
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Стокгольмские исследователи предупреждают, что уровень химического загрязнения «перевалил» через отметку допустимой и безопасной нормы. Это угрожает стабильности системы жизнедеятельности Земли, от которой зависит выживание человечества.
Издание Science and Technology опубликовало на своих страницах статью исследователей, поднимающих вопрос об экологических проблемах планеты. Специалисты утверждают, что количество химии, производимой стараниями человека, начиная с 1950-х, выросло в 50 раз.

Остро стоит проблема с отходами химического производства. Экосистема Земли не рассчитана на такие объемы, потому она не справляется с нагрузкой. Пластик (его мелкие части) теперь можно найти даже на Эвересте.

У планеты есть своя граница выносливости, и последние исследования ученых показывают, что люди своей деятельностью ее уже перешагнули. Дальше ситуация будет ухудшаться, и к 2050-му году, по прогнозам специалистов, химических веществ будет вырабатываться и выбрасываться в атмосферу втрое больше, чем сейчас.

Уже сегодня нужно начинать предпринимать меры, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Например, начать повторно использовать материалы, а в будущем – установить ограничения на выпуск «химии».

Источник: lenta.ru



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