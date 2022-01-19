 

Ученые определили лечебные свойства перца халапеньо

19.01.2022, 15:48, Разное
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Испытания, проведенные учеными в клинических условиях, показали, что перцы халапеньо содержат капсаицин – вещество, положительно влияющее на сердечно-сосудистую систему организма и способное уничтожать клетки рака, а также противостоять действию канцерогенов.
Капсаицин – это активное соединение, содержащееся в острых перцах халапеньо. В медицине такое же вещество, но созданное с помощью химии, используется в мазях и кремах, предназначенных для обезболивания. Оно снимает болевые ощущения в суставах и мышцах.

Исследуя соединение, содержащееся в халапеньо, специалисты пришли к выводу, что оно способно защищать от диабета, повышенного давления, ожирения и болезней, связанных с сердцем и сосудами. А отдельные исследования показали, что капсаицин помогает убивать раковые клетки.

В будущем с его помощью можно научиться продлевать людям жизнь и снижать риск преждевременной смерти, надеются исследователи.

Источник: womanel.com



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