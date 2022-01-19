Ученые определили лечебные свойства перца халапеньо

Испытания, проведенные учеными в клинических условиях, показали, что перцы халапеньо содержат капсаицин – вещество, положительно влияющее на сердечно-сосудистую систему организма и способное уничтожать клетки рака, а также противостоять действию канцерогенов.

Капсаицин – это активное соединение, содержащееся в острых перцах халапеньо. В медицине такое же вещество, но созданное с помощью химии, используется в мазях и кремах, предназначенных для обезболивания. Оно снимает болевые ощущения в суставах и мышцах.

Исследуя соединение, содержащееся в халапеньо, специалисты пришли к выводу, что оно способно защищать от диабета, повышенного давления, ожирения и болезней, связанных с сердцем и сосудами. А отдельные исследования показали, что капсаицин помогает убивать раковые клетки.

В будущем с его помощью можно научиться продлевать людям жизнь и снижать риск преждевременной смерти, надеются исследователи.

Источник: womanel.com