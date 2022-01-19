Своим новым образом Юлия Барановская удивила подписчиков

Юлия Барановская удивила фанатов новой прической. В своем блоге артистка поделилась фотографиями своего преображения.

Телеведущая Юлия Барановская всегда внимательно следит за модой и старается следовать последним трендам. Недавно у неё была фотосессия, результатами которой звезда поделилась в своем профиле Instagram. Барановская надела красное приталенное платье в белый горох. Также она сменила прическу: подстриглась, сделав прямую челку.

Подписчики сразу же заметили такое перевоплощение звезды российского телевидения и усыпали её комплиментами. «Вам очень хорошо с такой прической и цветом платья», «Красавица», «Платье, челка просто супер», «Очень красивый образ» ‒ восторженно комментируют фанаты серию снимков Юлии Барановской.

Стоит заметить, за последний месяц многие звезды внесли изменения в свою внешность. Среди них Валерия, Лолита, Билли Айлиш и другие.