 

Своим новым образом Юлия Барановская удивила подписчиков

19.01.2022, 15:47, Разное
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Юлия Барановская удивила фанатов новой прической. В своем блоге артистка поделилась фотографиями своего преображения.
Телеведущая Юлия Барановская всегда внимательно следит за модой и старается следовать последним трендам. Недавно у неё была фотосессия, результатами которой звезда поделилась в своем профиле Instagram. Барановская надела красное приталенное платье в белый горох. Также она сменила прическу: подстриглась, сделав прямую челку.

Подписчики сразу же заметили такое перевоплощение звезды российского телевидения и усыпали её комплиментами. «Вам очень хорошо с такой прической и цветом платья», «Красавица», «Платье, челка просто супер», «Очень красивый образ» ‒ восторженно комментируют фанаты серию снимков Юлии Барановской.

Стоит заметить, за последний месяц многие звезды внесли изменения в свою внешность. Среди них Валерия, Лолита, Билли Айлиш и другие.



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