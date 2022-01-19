 

Samsung Galaxy S22 Ultra показался на рендерах в новых расцветках

19.01.2022, 15:47, Разное
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В Сети появились рендеры смартфона Galaxy S22 Ultr. На них девайс предстал в новых расцветках.
В качестве аппаратной основы для Samsung Galaxy S22 Ultra выступят процессоры Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200. Чип будет устанавливаться в устройство в зависимости от региона. Что касается РФ, то на рынке, скорее всего, появится вторая вариация.

Кроме этого, в Сети обнародована информация о старшем устройстве флагмана Samsung Galaxy S22. Модель обзаведется 6,8-дюймовых дисплеем, разрешение которого составит 1440х3088 пикселей, при этом частота обновления составляет 120 Гц. Если говорить о передней камере, то она имеет датчик на 40 Мп. Согласно инсайдерским данным, смартфон наградят специальной технологией LTPO, которая позволит менять частоту обновления дисплея.

Топовую в линейке модель имеет поддержку работы со стилусом. Сзади расположена основная камера с четырьмя сенсорами, разрешение базового составляет 108 Мп. За работу устройства в автономном режиме отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч. Имеется информация, что поддерживается опция быстрой зарядки. Флагман будет функционировать на базе ОС Android 12.

Пока о стоимости новинок от корейского производителя ничего не сообщается. Их презентация может состояться уже в феврале.

Источник: inc-news.ru



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