Меркель отказалась работать в ООН

Генсек ООН отправил бывшему канцлеру письмо, в котором предложил Меркель возглавить консультативный орган по глобальным общественным благам, и ожидал, что она согласится.

Но в офисе Меркель сообщили, что экс-канцлер “разговаривала с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение”, пишет dpa.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились.

После перевыборов парламента Меркель еще некоторое время находилась в должности врио канцлера ФРГ, пока Бундестаг 8 декабря не проголосовал за ее преемника Олафа Шольца.

2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии – традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich проводится в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии.

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