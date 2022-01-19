 

Меркель отказалась работать в ООН

19.01.2022, 15:46, Новости дня
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Генсек ООН отправил бывшему канцлеру письмо, в котором предложил Меркель возглавить консультативный орган по глобальным общественным благам, и ожидал, что она согласится.

Но в офисе Меркель сообщили, что экс-канцлер “разговаривала с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение”, пишет dpa.

Контекст:

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение. 

26 сентября в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 

После перевыборов парламента Меркель еще некоторое время находилась в должности врио канцлера ФРГ, пока Бундестаг 8 декабря не проголосовал за ее преемника Олафа Шольца. 

2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии – традиционный военный церемониальный акт под названием Der Große Zapfenstreich проводится в Германии для чествования высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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