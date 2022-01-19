 

“Случайное фото, а столько шума”. Пугачева рассказала, как в ее Instagram появилось неудачное селфи

19.01.2022, 15:46, Новости дня
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18 января Пугачева выложила в сеть свое фото, которое стало поводом для обсуждения в соцсетях. Поклонники артистки сочли снимок неудачным, а некоторые даже не узнали ее. 

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Публикация от Алла Пугачева (@_alla.pugacheva)

“Ну не такая ты! Совсем другое лицо”, – заверил певицу стилист, когда она рассматривал на экране своего телефона то самое селфи.

“Я повернулась, чтобы посмотреть, как помада у меня там”, – объяснила Пугачева

“Случайное фото, а столько шума. Пугачева и телефон – несовместимые вещи”, – подытожил Гуляев.

Скриншот: igorgulyaevofficial / Instagram
Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь. У пары двое детей-двойняшек, которых 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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