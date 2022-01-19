Кулеба и Боррель обсудили введение ЕС жестких санкций против России на случай дальнейшей эскалации – МИД

Собеседники говорили о пакете комплексного сдерживания России, в частности – о подготовке жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации, говорится в релизе.

Разговор состоялся в преддверии совета Евросоюза 24 января и на фоне “активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС”, целью которых является избежание дальнейшей эскалации со стороны России.

“Каждая страна Европейского Союза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия – это проявить твердость и действовать единым фронтом из Украины”, – подчеркнул Кулеба.

Боррель рассказал главе украинского МИД об итогах встречи министров иностранных дел ЕС в формате “Гимних”, которая прошла во французском Бресте на прошлой неделе. Как сказано в релизе, дипломат заявил, что в Евросоюзе “царит четкое понимание: только сильный пакет сдерживания остановит Россию”.

Кулеба заверил, что хотя уровень российской угрозы и повышен, ситуация находится под контролем.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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