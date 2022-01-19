 

Песков исключил политизацию вопроса поставок Газпромом газа в Молдавию

19.01.2022, 15:33, Новости дня
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Вопрос поставок газа Газпромом в Молдавию является не политическим, а коммерческим, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, договоренность между государством и российской компанией не вышла за рамки обычного соглашения, передает ТАСС. 

«Поставляется газ, он должен оплачиваться. Здесь нет двойного дна никакого», – сказал Песков. 

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что «Молдовагаз» не смог договориться с Газпромом об отсрочке аванса, а также получить кредит для его выплаты. 

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что если «Молдовагаз» не совершит очередной платеж до 20 января, Газпром прекратит поставки газа. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Молдавии грозит отключение газа. 

Напомним, в ноябре 2021 года Молдавия вовремя не перевела деньги за газ российской компании. Тогда «Молдовагаз» обратилось к правительству Молдавии для получения займа в размере 1,3 млрд леев (около 74 млн долларов) с целью выплаты долга Газпрому за поставленное топливо. Позже премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица просила парламент в срочном режиме одобрить выплату Газпрому текущего долга.



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