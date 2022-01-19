 

В Махачкале на улице подрались двое полицейских

19.01.2022, 15:33, Новости дня
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В Махачкале на улице подрались двое полицейских, они оба уволены, сообщили в МВД республики.

«Как сообщили в МВД республики, также назначена служебная проверка. Причины конфликта не указываются», – информирует RT в своем Telegram-канале.

Ранее в интернете появилось видео инцидента, где видно, как житель охваченного огнем дома в Ялте попытался оказать сопротивление пожарным, которые приехали спасти его.

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме по улице Киевской. Жители были оперативно эвакуированы, однако один из них выходить на улицу отказался. Мужчина остался на балконе и отмахивался от спасателей. Очевидцы сняли на видео, как крымчанин не давал пожарным поставить к балкону лестницу, в то время как полыхала крыша здания.



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