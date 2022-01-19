Порошенко прокомментировал решение суда после избрания меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал решение Печерского районного суда Киева, который избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства по делу о госизмене.

Политик позже заявил, что никто пока не празднует победу, потому что «безумный сценарий» Владимира Зеленского еще не окончен.

«Мы должны действовать ответственно, потому что нам нужно спасать Украину, как мы это сделали в 2014 году… Очень важно, чтобы Зеленский понимал, что судьба превращения в Януковича и проведение остатка жизни в Ростове – это не Сейшельские острова, и несмотря на ту несправедливость и испытание, через которое проходит и будет проходить моя семья и наша команда, мы призываем зеленую власть: страна в условиях поведения агрессора требует общенационального консенсуса», – сообщил экс-президент, передает РИА «Новости».

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу.

Требование прокуратуры арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 млн долларов было отклонено.

У суда присутствовали сторонники экс-президента. В ходе потасовки один полицейский и один митингующий пострадали.

«Сегодня в центральной части Киева возле Печерского районного суда проходит акция при массовом участии граждан… В то же время информируем, что в результате потасовки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции. В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет», – сообщили в пресс-службе Киевского управления Национальной полиции Украины.

Напомним, в понедельник Порошенко вернулся на Украину, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса. Пограничники попытались не впустить Порошенко в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки.

Бывший президент отсутствовал на Украине около месяца. Он отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу 17 декабря 2021 года.