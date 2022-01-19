 

Режиссер сериала “Беспринципные” и фильмов “Духless” Роман Прыгунов во второй раз стал отцом

19.01.2022, 15:11, Разное
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Кинорежиссер Роман Прыгунов, известный своими экранизациями бестселлера Сергея Минаева “Духless” и “Духless-2” и выпустивший за последние два года два сезона популярного сериала “Беспринципные”, стал отцом во второй раз. Радостную новость сообщил новоиспеченный отец на своей странице в Instagram с лаконичной подписью:

Мальчик, – и добавил радостных эмоджи. 

О матери сына режиссера известно немного. Прыгунов женился на девушке по имени Ариана, выпускнице МГУ, в октябре 2021 года. Об этом стало известно благодаря свадебным фото, попавшим в сеть. Одним черно-белым снимком с торжества поделилась тогда актриса Оксана Фандера.

Сын народного артиста РФ Льва Прыгунова 52-летний Роман свою личную жизнь особо не афиширует. Известно, что режиссера несколько лет связывали романтические отношения с моделью Анной Александровой, однако, нет никаких подтверждений, что пара дошла до ЗАГСа. Роман и Анна познакомились на съемках “Духless-2” и через некоторе время стали жить вместе. У пары родилась дочь, которую решили назвать Александрой. Прыгунов и Александрова несколько раз появлялись на публике вместе, однако в 2019 году, когда их дочери было два года, расстались. Эту слух прессе подтвердил отец режиссера Лев Георгиевич. Тогда Анна забрала дочь и уехала в Ригу, но сейчас ее часто можно увидеть на светских вечеринках в Москве.

У Ромы и правда с личной жизнью сейчас все очень сложно, но я не вмешиваюсь. Сашеньке, его дочке, два годика, но ее из-за разногласий родителей теперь вижу крайне редко, – цитировало издание Экспресс-газета Льва Прыгунова в 2019-м.

Роман Прыгунов с супругой Арианой, декабрь 2020 года



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