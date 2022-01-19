На Афоне открылся первый православный монастырь, борющийся с патриархатом

На святой горе Афон (Греция) состоялось открытие женского монастыря в честь священномученицы Матроны Эпирской, в уставе которого содержатся положения феминизма. Монахини под руководством игуменьи Октябрины ставят своей главной целью свержение Константинопольского патриархата.

В общей сложности община монастыря составляет 22 монахини, не считая послушниц. Службы в монастыре проходят по особому обряду, слегка отличающемуся от ритуала, принятого в других храмах. Так, проповеди читают исключительно женщины, они же принимают исповеди и отпускают грехи. Монахини стараются избегать использования фразы «Отец, Сын и Святой Дух», предпочитая более обтекаемые и гендерно-нейтральные формулировки. По мнению настоятельницы общины матушки Октябрины, современное православие находится в глубочайшем кризисе в первую очередь из-за подавления свободы женщин Константинопольским патриархатом.

«Все беды – от святых отцов, от патриархата. Кто забирает наши пожертвования? Патриархат. Кто запрещает монахиням отращивать бороду? Патриархат. Кто заставляет нас вешать в храме голого мужика? Тоже патриархат. В основном вина за всё это висит на Константинопольском патриархате, хотя роль других иерархов в происходящем тоже есть. Мы намерены навсегда освободиться от этих оков, доказав себе и всему миру, что женщина может не только быть священницей и епископкой, но и даже стать Вселенской Матриархиней», – считает матушка Октябрина.

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