Екатерина Волкова отдыхает на Сейшелах
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Актриса Екатерина Волкова отправилась в отпуск на Сейшельские острова. Фотографии с отдыха звезда публикует в социальных сетях.
Российская актриса театра и кино Екатерина Волкова улетела отдыхать на Сейшелы. Там она проводит время, загорая на пляже и катаясь на яхте. Конечно же, звезда не забывает о физических нагрузках даже во время отпуска. Звезда сериала «Воронины» опубликовала фото в купальнике. Поклонники высоко отозвались о фигуре и внешности своей любимицы.
Сейчас Волкова задействована в нескольких проектах, играет в театре, а также участвует в различных шоу. Недавно в своем интервью актриса рассказала, что была приглашена ещё в два спектакля. Она заявила, что всегда открыта для сотрудничества, но не готова сниматься в постельных сценах.
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