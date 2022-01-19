Появились первые фото с похорон Михаила Зеленского

В Сети появились первые фотографии с похорон ведущего Михаила Зеленского. Проводить его в последний путь пришло много людей: родители, дочери, нынешняя и бывшая жены, коллеги по цеху.

Новость о том, что во время отдыха в Доминикане скоропостижно скончался ведущий Михаил Зеленский, стала полной неожиданностью. Туда он отправился вместе со своей третьей женой Милой Рубинчик на новогодние каникулы. Как пояснила женщина, Зеленскому резко стало плохо, журналист буквально скончался у нее на глазах. Мила Рубинчик после смерти возлюбленного удалила все публикации в социальной сети Instagram и некоторое время не выходила на связь.

Зеленский скончался неделю назад, только вчера его тело доставили из Доминиканы в Москве. Сегодня на Троекуровском кладбище прошла гражданская панихида. На нее пришли родные и близкие журналиста ВГТРК, а также коллеги по цеху. Журналисты заметили и бывшую жену Зеленского Елену Грушину, с которой он якобы до последнего конфликтовал.

Возле гроба сына в первом ряду сидели родители Михаила Зеленского. Они не смогли сдержать слез на церемонии прощания с сыном. В подавленном состоянии находится и его третья супруга Мила Рубинчик. При жизни Зеленский буквально боготворил ее. В программе Андрея Малахова «Прямой эфир» жительница призналась, что ей тяжело говорить об избраннике в прошедшем времени.

Источник: www.eg.ru