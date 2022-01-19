 

Муж Елены Прокловой высказался о ее походах на ток-шоу

19.01.2022, 15:02, Разное
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Муж известной российской актрисы театра и кино Елены Прокловой высказался о ее походах на ток-шоу. Год назад знаменитость сделала громкое заявление о домогательствах в рамках программы «Секрет на миллион», после чего подверглась травле.
По словам Прокловой, в юные годы она вступила в интимную связь с известным режиссером. При этом тогда артистка не стала называть его имя. Общественность посчитала, что речь идет о покойном Олеге Табакове. После выхода данной программы Проклову стали часто приглашать на телевизионные шоу. Многие полагают, что актриса специально сделала такое заявление, поскольку хотела заработать денежные средства. При этом супруг Прокловой Андрей Тришин, уверен, что публика не права.

Проклова с Тришиным не обсуждали эту тему. Он уверен, что история была предана огласке не ради финансовой выгоды. Если Проклова решила высказаться на тему домогательств, значит, этот вопрос ее тревожил много лет. В целом Тришин старается не обращать внимание на то, что информирует пресса. За все годы, пока он находится рядом с Прокловой, он слышал многое.

Несколько недель назад актриса попала в больницу с инсультом. Последствия заболевания не оказались серьезными. Знаменитость надеется, что скоро ее выпишут, пишет портал «Глобал.МСК».



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