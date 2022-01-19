В Красноярске эвакуировали все детские сады

…из-за сообщений о «минировании».

В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает местный портал NGS24 со ссылкой на управление образования.

Из-за эвакуации часть детских садов города закрывают до понедельника, сообщили изданию родители. В частности, могут быть закрыты детские сады № 76 и 111. В экстренной службе 112 заявили, что угрозы о минированиях поступили по электронной почте. Также был эвакуирован красноярский вокзал «Злобино».

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий сообщил, что школы будут взяты под круглосуточную охрану в связи с волной ложных минирований. «Мы будем работать в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Росгвардии. <…> Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, — это высокая степень анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации», — уверил он. Сколько всего детей было эвакуировано, не уточняется.

В Новосибирске эвакуируют школы и общежития Новосибирского государственного университета, отмечает NGS. В Аппарате антитеррористической комиссии Новосибирской области также заявили, что в общеобразовательные учреждения Новосибирска и Новосибирской области поступили сообщения о «минировании». «Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств», — заявили в ведомстве.

Массовые эвакуации по всей РФ происходят уже пятый рабочий день начиная с 13 января, возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК).

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В частности, накануне, 18 января, в Хабаровске эвакуировали 70 школ из-за сообщений о «минировании», 17 января такие сообщения поступили в 85 школ Ростова-на-Дону и Южно-Сахалинска, 13 января в Красноярске эвакуировали людей из 111 школ города из-за анонимных текстов с угрозой. Занятия в этот день школах из-за сообщений о бомбах были отменены в Саратове, Самаре, Архангельске и Нижнем Новгороде. 12 января в Екатеринбурге из-за этого эвакуировали людей из 151 школы. Все сообщения о взрывчатке оказались ложными.

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