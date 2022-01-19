Винил, твид, высокая посадка: трендовые тенденции юбок на 2022 год и самые модные модели

В 2022 году модные подиумы буквально заполнили модные брюки совершенно любых фасонов, расцветок и материалов. Однако девушкам, которые отдают предпочтение более нежному и романтичному образу, также не стоит слишком сильно расстраиваться, так как в моде также будут различные юбки, поэтому, каждая модница легко сможет подобрать желаемый вариант. Вот несколько наиболее интересных моделей юбок нового сезона.

Кожаные

Кожа во всех ее проявлениях буквально не сходит с модных подиумов в этом году. Сейчас из этого материала изготавливают не только строгую юбку-карандаш, но также и более оригинальные и интересные модели.

Например, интересно смотрятся варианты на запах, с разрезами, молнией, завышенной талией. Это все то, что достаточно редко можно встретить в случае с моделями, выполненными из кожи. Самым актуальным оттенком будет оставаться черный, однако, при желании можно подобрать юбки и более ярких цветов.

С разрезами

Разрезы сзади, спереди, по бокам, до середины бедра – все это актуально в 2022 году. Очень красиво и стильно смотрятся классические юбки-карандаш. В случае, если они выполнены из плотных материалов, то это еще и удобно, так как разрезы помогают обеспечить большую свободу движений.

Кроме того, это помогает придать образу загадочности, но также достаточно просто вписываются даже в строгий офисный дресс-код.

Блестящие

Стразы, паетки, голограмма и металлик – можно легко выбрать совершенно любой вариант. На протяжении всего года можно смело одеваться достаточно ярко и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Для создания повседневного образа желательно сочетать такие юбки с более спокойным и приглушенным верхом натуральных оттенков.

Джинсовые

Деним, наверное, единственный материал, который может составить конкуренцию коже по универсальности и распространенности.

В тренде джинсовые юбки с потертостями и выбеленные, с заклепками, пуговицами и необработанным краем. Если вы отдаете предпочтение более ярким образам, то стоит обратить внимание на аппликации, вышивку и нашивки.

Виниловые

Красивый глянцевый блеск практически мгновенно притягивает к себе взгляды. Стоит выбирать юбки средней длины и сочетать их вместе с нейтральным закрытым верхом.

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С высокой посадкой

Завышенная талия лидирует во всех трендах 2022 года. Это модное веяние не обошло стороной и юбки. Красиво смотрятся они вместе со свободными полупрозрачными блузами или же обычными футболками модели оверсайз, заправленными за пояс.

Высокая посадка красиво подчеркивает фигуру и позволяет сделать талию более стройной, даже если она не слишком сильно выражена.

Твидовые

Твид является достаточно плотным и теплым, именно поэтому, юбки из такого материала отлично подходят для прохладных вечеров или осенних дней.

Этот материал уже достаточно давно вышел за рамки скучного делового стиля, и сейчас можно найти в продаже твидовые юбки самых различных ярких оттенков, в частности таких как голубой, насыщенный розовый или зеленый.

С запахом

Следом за плащами и платьями-халатами появились модные юбки с запахом. Идеальной является длина миди с высокой талией и красивым поясом.

Даже однотонные минималистичные модели смотрятся свежо и оригинально благодаря асимметричному покрою и разрезам.

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Прозрачные

Шелк, сетка, шифон, кружево – все эти материалы широко используются для создания красивых и стильных прозрачных юбок.

В 2022 году такие наряды можно носить с боди, плотными короткими юбками, шортами.

Плиссированные

В 2022 году юбки плиссе пользуются огромной популярностью. Они становятся более интересными, смелыми и оригинальными.

Такие юбки могут быть с принтами, красивым декором и цветными вставками.

С воланами

В 2022 году в моде самые различные воланы. Их может быть очень много и они могут быть просто огромными.

В результате получается смесь нежного и романтичного с чем-то экстравагантным.

С бахромой и перьями

Декор из перьев и бахромы выглядит достаточно необычно и даже несколько эксцентрично.

Такие юбки идеально подходят для создания образа в стиле бохо, для вечеринок, свиданий.