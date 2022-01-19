 

Нумеролог объяснила повышенный спрос на «красивые» даты свадьбы среди россиян

19.01.2022, 14:48, Новости дня
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«В день свадьбы хочется верить, что этот момент будет длиться бесконечно, и выбор «красивой» даты – одна из попыток сохранить этот момент счастья», – сказала газете ВЗГЛЯД семейный психолог, нумеролог Наталья Виноградова, объясняя, почему люди готовы переплачивать за «зеркальные» даты регистрации брака.

Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что из-за повышенного спроса, ЗАГСы Москвы открыли 100 дополнительных мест для регистрации брака на наиболее популярную дату февраля – 22 февраля 2022 года. В связи с этим несколько столичных отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания перейдут в этот день на 12-часовой режим работы.

«Выбирая «красивую» дату для бракосочетания, молодожены хотят обезопасить себя, веря, что она принесет им счастье в семейной жизни. То есть, это своего рода стремление сохранить этот момент счастья, чтобы он длился дольше, защитить от каких-то невзгод», – говорит Виноградова.

Кроме того, психолог не исключает, что многим хочется именно красивую историю любви, поэтому в «зеркальной» дате свадьбы есть и эстетическое удовлетворение. Также, через дату некоторые люди хотят себя выразить, показать таким образом особенность дня.

«Дело не в датах, а том, что человек сам наделяет их каким-то смыслом, значением. Когда дата «красивая», например, повторение двоек, то человеку свойственно приписывать ему какое-то магическое, мистическое свойство. Раньше детские игры были, когда видишь машину с номерами с повторяющимися числами – загадывали желание, здесь тот же принцип», – рассказывает собеседник.

Нумеролог отмечает, что благодаря повышенному спросу на определенные «красивые» даты в ЗАГСах освобождаются места на другие числа, которые, в свою очередь, могут стать особенными для других молодожен.

«Если говорить о бракосочетании, любви двух людей, то отношения – вещь длительная, они длятся всю жизнь и не могут остаться в какой-то зависшей форме. Мы не можем через 20–30 лет увидеть людей в том же восторге друг от друга, и это нормально. Точнее, восторг может быть, но другой, потому что люди меняются в течение жизни, и отношения – это то, что требует внутренних сил, затрат, когда в ходе жизни мы узнаем человека все больше и больше. Однако в день свадьбы хочется верить, что этот момент будет длиться бесконечно, и выбор «красивой» даты – одна из попыток остановить этот момент счастья», – заключила Виноградова.

Ранее на торговой интернет-площадке «Авито» появилось предложение о продаже очереди на регистрацию брака в Дворец бракосочетания № 1 в Санкт-Петербурге на «красивую» дату 22.02.2022 за 3,5 млн рублей.



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