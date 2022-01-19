Меркель отказалась от работы в ООН

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша занять руководящий пост в одной из структур организации.

Еще на прошлой неделе экс-канцлер провела телефонный разговор с генсеком ООН, поблагодарила его и сказала, что не примет предложение, сообщили в офисе Меркель в среду по запросу информационного агентства dpa, передает Deutsche Welle.

Речь шла о месте главы консультативного совета по глобальным общественным благам, которые могли бы послужить на пользу всего человечества. Отмечалось, что в числе компетенций этого органа должны оказаться вопросы международного регулирования, в частности, в области торговли или безопасности полетов.

Напомним, в ноябре состоялась церемония прощания Меркель с должностью канцлера ФРГ.