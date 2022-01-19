 

Рябков опроверг слухи о планах РФ напасть на Украину

19.01.2022, 14:48, Новости дня
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Россия не собирается нападать на Украину, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», – передает РИА «Новости».

Киев и страны Запада ранее заявляли, что РФ планирует нападение на Украину. Сделать страна это якобы должна в январе или феврале 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.



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