Рябков опроверг слухи о планах РФ напасть на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», – передает РИА «Новости».

Киев и страны Запада ранее заявляли, что РФ планирует нападение на Украину. Сделать страна это якобы должна в январе или феврале 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.