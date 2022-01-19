 

В Петербурге зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19

19.01.2022, 14:46, Новости дня
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Петербург установил новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки. В среду, 19 января, было зарегистрировано 4382 больных, что на 304 человека больше, чем 18 января.

Всего на данный момент на лечении в больницах города находится свыше 5600 пациентов. Скончались от ковида 62 человека.

Стоит отметить, что такая негативная тенденция наблюдается на протяжении последних семи дней. Например, позавчера выявили 4132 случая заражения. До сегодняшнего дня это был максимальный показатель за всю пандемию.

Ранее на высокие темпы распространения инфекции в Северной столице обратили внимание и в федеральном центре. Это говорит о неспособности Смольного под руководством губернатора Александра Беглова эффективно бороться с коронавирусом. Провал кампании по вакцинации и ревакцинации населения – очередное тому подтверждение.



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