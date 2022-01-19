 

Скандалы: Блогер Смоляк: «Спикер петербурского ЗакСа не сказал ничего, кроме осуждения песни Сергея Шнурова»

19.01.2022, 14:44, Разное
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Выступление спикера ЗакСа Петербурга Александра Бельского было посвящено критике уборки города. При этом в конце речи под раздачу попал солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров

Блогер Павел Смоляк назвал очень «талантливым» выступление спикера петербургского Законодательного Собрания Александра Бельского 19 января. В нем чиновник, по мнению блогера, умудрился произнести много не связанных между собой слов.

 «С трибуны Большого зала Бельский минут десять говорил о беде Петербурга – отвратительной уборке города от снега, но при этом не сказал ничего, кроме осуждения песни Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград»: «Город для нас святое. Нас за святое трогать не нужно»,

— заявил Павел Смоляк в своем Телеграм-канале.

На прошедших выходных группа «Ленинград» выпустила свежий клип на песню «Пока так». Все бы ничего, вот только песня была посвящена мусорному и снежному коллапсу в Петербурге. Солист Сергей Шнуров на фоне помойки спел про то, как на самом деле происходит ситуация с уборкой в Северной столице. На данный момент клип занял вторую строчку в трендах русского YouTube.

После выхода ролика Шнурова чиновники и многие СМИ начали компанию по массовой дискредитации музыканта. Ежедневно в адрес Шнурова негативно высказываются деятели спорта и искусства. В их число вошел, и спикер ЗакСа Александр Бельский, который все-таки «нашел» виновника всех проблем.



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