Стефани Сеймур почтила память сына в первую годовщину его гибели: “Этой печали нет конца”

Год назад младший сын супермодели 90-х Стефани Сеймур и миллионера, коллекционера и издателя Питера Бранта – Гарри Брант – скончался от передозировки наркотиками. Ему было 24 года, и последние несколько лет молодой человек боролся с зависимостью. В день первой годовщины его гибели Сеймур посвятила ему большой пост, сопроводив его архивными фото, в том числе детскими.

Я скучаю по тебе сегодня, но в этом нет ничего нового, вчера я скучала по тебе миллион раз. Я беру телефон, чтобы сообщить тебе новости, но снова и снова понимаю, что не могу отправить тебе сообщение.

Я вижу твою лучезарную улыбку, а потом вспоминаю, это все в моей голове. Я живу на автопилоте, мир кажется сюрреалистичным. И звучит твоя песня, и это кажется нереальным.

Я скучаю по тебе сегодня и я жутко скучаю по тебе. Скучать по тебе полезно, и сейчас это все, что у меня есть. Я хотела бы стянуть тебя на землю хоть ненадолго. Я боюсь забыть твою улыбку.

Я скучаю по тебе сегодня и буду скучать по тебе завтра. Кажется, этой печали нет конца. Я стараюсь продолжать жить, потому что знаю, что тебе не все равно, я знаю – ты хочешь, чтобы я продолжала жить.

Я скучаю по тебе сегодня, но я пытаюсь найти способ двигаться дальше, при этом не оставляя тебя в прошлом. Найти способ сохранить любовь, которая у нас была, способ помнить о тебе и просто чувствовать… радость.

Гарри Брант был живым воплощением богатой молодежи Манхэттена, так ярко показанной в сериале “Сплетница”. Без него и его старшего брата Питера, который почтил память Гарри через несколько дней после его смерти, не обходилась ни одна значимая светская вечеринка, а среди их друзей что ни персона – то звезда. Они решили пойти по стопам матери, успешно начав карьеру манекенщиков. На счету Гарри были обложка итальянского Vogue, участие в рекламных кампаниях Balmain и первой коллекции макияжа для мужчин M.A.C.

Напомним, что Стефани Сеймур стала встречаться с 48-летним женатым миллиардером Питером Брантом, когда ей было 26 лет. После появления на свет троих детей – Питера, Гарри и дочери Лили – в 2009 году пара подала на развод. Пресса пестрила заголовками об изменах в семье Сеймур-Брант и обвинениях бывших супругов в адрес друг друга. Однако после двух лет “войны” пара неожиданно помирилась, и в семье вновь установились мир и гармония.