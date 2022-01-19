Чупакабра существует?

Про различных кровопийц снято множество художественных фильмов и написано немало книг.

В них чудовища, пьющие кровь, предстают перед зрителем или читателем в разных образах – от аристократичного графа Дракулы Брема Стокера до монстров, не имеющих ничего общего с людьми, снятых Родригесом и Тарантино.

Однако, в конце XX начале XXI веков мир услышал о новой разновидности вампиров, которые, в отличие от традиционных, пьют кровь у животных. Монстра назвали чупакабра что в вольном переводе с испанского означает «пьющий коз».

Первое упоминание о «животном вампире» относится к рассказам более чем шестидесятилетней давности, когда пуэрториканские фермеры нашли несколько полностью обескровленных коз. Спустя тридцать лет информация о схожих событиях начала поступать из других уголков Латинской Америки. Нашлись очевидцы, которые утверждали, что чупакабра похожа на кенгуру, скрещенную с волком или койотом. В начале XXI века сообщения об убийстве «козьих вампиров» или снятом видео о чупакабре появлялись во всех концах земного шара – Северной и Южной Америке, Европе и даже на Малайском архипелаге.

Многие из фактов поимки чудовища оказываются либо ошибкой, либо мистификацией. Например, зачастую за чупакабру принимают лисиц, койотов и других хищных животных. Но утверждать со стопроцентной вероятностью, что «пьющий коз» – выдумка, не стоит. Видео о чупакабре, снятое полицией США, и рассказы очевидцев-полицейских подтверждают, что существует животное, не похожее на лис, койотов или собак; а в мифологии стран Междуречья, равно как и в мифологии ацтеков и майя, существуют пьющие кровь демоны, по описанию похожие на «козьего вампира». Чупакабра в Украине и в России новостные телеканалы показывали сюжеты о поимке неизвестного зверя с сильными задними конечностями и острыми, как бритва, зубами. Известия о высасывании крови домашних животных (не только коз, но и кур, кроликов) приходили из Поволжья, Алтая, Урала, Центральной части Российской Федерации.

Пострадавшие и очевидцы со всего мира сходятся во многих фактах относительно действий монстра. Во-первых, чупакабра никогда не ест мяса добычи, питаясь исключительно кровью. Во-вторых, «пьющий коз» бесшумен, ловок, быстр, практически неуловим. В-третьих, его не замечают ни жильцы, ни сторожевые собаки.

Так что же такое чупакабра? Демон из древних мифов и легенд? Случайная мутация хищников, возникающая спонтанно в разных точках земного шара? Инопланетное существо? Монстр, выведенный в лабораториях таинственной «Зоны 51», которая, кстати, находится недалеко от Центральной Америки? Неизвестно, получим ли мы когда-нибудь ответ. Но в любом случае, заводя домашних животных, стоит быть настороже, а то вдруг древние ацтеки не ошибались?