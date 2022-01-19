Самые страшные тайны столетия

Историки, охотники за сокровищами, научные работники, лучшие криптографы бьются над разгадкой некоторых тайн, но безуспешно. Писатели вроде Дена Брауна или Умберта Эко придумывают самые невероятные истории, но они, к сожалению, не имеют ничего общего с тайнами из реальной жизни. Перед вами десятка самых волнующих тайн столетия.

1. Манускрипт Войнича

Манускрипт, автор которого до сих пор не известен, называют «самой таинственной рукописью в мире». Он был создан, предположительно, между 1404-м и 1438 годом. Именем Войнича он назван в честь торговца книгами польско-американского происхождения Уилфрида М. Войнича, который приобрел его в 1912 году. Манускрипт Войнича представляет собой 240-страничную книгу, написанную на неизвестном никому языке, заполненную цветными рисунками, изображающими невероятные события и растения, не похожие ни на один из существующих видов, а также странными диаграммами.

Интригу книге добавляет текст, который до сих пор никто не смог расшифровать. Естественно, что теорий, претендующих на истину о природе и происхождении рукописи, великое множество. Одни, например, считают, что это фармокопея, собравшая все знания средневековой медицины, другие называют манускрипт Войнича учебником для алхимиков, ну а третьи и вовсе приписывают ему внеземное происхождение.

2. Криптос

Перед штаб-квартирой Центрального разведывательного управления в американском Лэнгли, что в штате Вирджиния, стоит некая скульптура, весьма странная, вся исписанная какими-то знаками. Что этот шрифт означает, знает только один человек — художник Джим Санборн, потому что даже вездесущее и всезнающее ЦРУ не смогло расшифровать этот загадочный код. Точнее, оно разгадало, но только три из четырех шифровок. Вскрыть четвертый код не удается до сих пор. В 2006 г. скульптор сжалился над всеми и поведал миру, что в первой шифровке содержатся подсказки для четвертой и что некоторые из символов там означают слово «Берлин». И это все на сегодняшний день.

3. Шифр Бейла

Шифром Бейла ученые называют комплект из трех шифровок, которые, предположительно, указывают на местонахождение одного из величайших в американской истории сокровищ. Говорят, там есть золото, серебро, драгоценные камни, но, главное, его уже находили. Случилось это в 1818 г. в ходе золотодобывающих раскопок в Колорадо (холмы Бедфорд Каунти) таинственным человеком по имени Томас Джефферсон Бейл.

Из трех шифровок только одна была разгадана, и ключом к ее разгадке стала американская Декларация независимости, что удивительно, поскольку имя Бейла полностью совпадает с именем автора создателя Декларации. Расшифрованный текст указал на местонахождение сокровища, но неточное. Точное, судя по всему, зашифровано в какой-то из оставшихся шифровок.

4. Фестский диск

В 1908 г. итальянский археолог Луиджи Пернье проводил раскопки в развалинах минойского дворца в Фесте. Там он и обнаружил этот круглый диск, сделанный из обожженной глины с нанесенными на него иероглифами. Ученые предполагают, что его сделали приблизительно во II в. до н.э., в то время, когда похожими символами пользовались на Древнем Крите. При этом расшифровке диск до сих пор не поддался и считается самой знаменитой среди археологических находок.

5. Шифровка из Шаборо

Странную последовательность букв DOUOSVAVVM пытались расшифровать и Чарльз Диккенс, и Чарльз Дарвин, и другие известные и неизвестные умы в течение последних 250 лет, но пока это сделать никому не удалось. Увидеть загадочный код можно на Пастушьем Монументе ХVIII в. в британском Стаффордшире, который словно скопирован со знаменитой картины Николя Пуссена «Аркадийские пастухи». Некоторые ученые полагают, что код может быть подсказкой, оставленной тамплиерами, которая указывает на местонахождение Святого Грааля.

6. Дело Тамам Шуд

Главным действующим лицом этого дела является неизвестный, найденный мертвым в 1948 г. на Сомертон Бич в австралийской Аделаиде. В потайном кармане брюк этого человека был найден крохотный клочок бумаги со словами «Тамам Шуд», что в переводе означает «завершенный» и используется на последней странице собрания поэм «Рубайат» Омара Хайама. Исследователи полагают, что это была предсмертная записка мертвеца. Но они запутались еще больше, когда нашли копию «Рубайат», в которой содержался странный шифр, придуманный, предположительно, этим самым человеком.

7. Wow! Сигнал

Однажды летом 1977 г. некий Джерри Эман, волонтер, работающий в программе SETI (та самая, которая ищет сигналы внеземного разума), возможно, получил послание от инопланетян. Это был обычный день, Эман сканировал радиоволны из космоса в надежде установить связь с инопланетными жителями, как вдруг заметил скачок в своих измерениях. Сигнал длился 72 секунды, был громким и, как утверждает Эмам, передавался оттуда, где ни один человек прежде не бывал — из созвездия Стрельца. А именно — из точки рядом со звездой, называемой Тау Стрельца, находящейся на расстоянии 120 световых лет от Земли. Однако попытки еще раз поймать сигнал не увенчались успехом, что заставило космологов засомневаться в правдивости происходящего.

8. Письма Зодиака

Представляют собой четыре зашифрованных письма, которые, как предполагают исследователи, написаны серийным убийцей по прозвищу Зодиак. Он совершал свои убийства в 60-х — 70-х гг. прошлого века в Сан-Франциско. Следователи предполагают, что писал он их специально, чтобы подразнить средства массовой информации, общественность и, конечно же, полицейских. На сегодняшний день расшифровано лишь одно из писем маньяка, зато снято несколько фильмов. А вот маньяк так и не был пойман, хотя убийства прекратились в 1970 году.

9. Ронго-Ронго

Так называется специфическая система знаков, нанесенных на различные артефакты, найденные на острове Пасхи. Историки предполагают, что это одна из систем письменности, однако расшифровать их никому не удалось. Возможно, если это случится, мы получим подсказку о судьбе какой-нибудь исчезнувшей с лица земли цивилизации.

10. Путеводные камни Джорджии

Этот гранитный монумент, возведенный в 1979 г. в местечке под названием Элберт Каунти, что в штате Джорджия, носит название «Американский Стоунхендж». Камни, установленные с учетом астрономии, содержат гравировки на возьми языках — английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском, и каждая заключает в себе десять «новых» заповедей для «эры разума». Причем первая из них, считается самой противоречивой. «Поддерживайте число человечества ниже 500 миллионов в извечном балансе с живой природой», — говорится в ней. Исследователи конспирологических теорий полагают, что созданы эти заповеди были «Тайным обществом Люцифера», призывающим к новому мировому порядку. Кстати, происхождение камней не удалось установить до сих пор, по материалам .