 

Кожура цитрусовых помогает снизить высокий холестерин

19.01.2022, 14:17, Разное
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Ученые выяснили, что цитрусовые, в частности их кожуру, можно использовать в качестве средства для понижения холестерина в организме человека.
Повышение холестерина в организме грозит развитием опасных сердечно-сосудистых заболеваний. А все – из-за сужения просвета в артериях, ограничивающего прохождение по ним крови. Людям с такой проблемой врачи обычно назначают лечение лекарственными препаратами, но недавно исследователи сделали открытие. Они выяснили, что в кожуре цитрусовых есть вещества, способные справляться с вредным холестерином.

Специалисты, проведя исследование, констатировали, что в кожуре апельсинов и мандаринов, имеются специфические соединения, снижающие холестерин до отметки 40%. Ученые также допускают, что эти вещества могут оказаться эффективнее привычных таблеток, но при этом не будут давать побочных действий.

Источник: www.medikforum.ru



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