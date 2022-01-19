Кожура цитрусовых помогает снизить высокий холестерин

Ученые выяснили, что цитрусовые, в частности их кожуру, можно использовать в качестве средства для понижения холестерина в организме человека.

Повышение холестерина в организме грозит развитием опасных сердечно-сосудистых заболеваний. А все – из-за сужения просвета в артериях, ограничивающего прохождение по ним крови. Людям с такой проблемой врачи обычно назначают лечение лекарственными препаратами, но недавно исследователи сделали открытие. Они выяснили, что в кожуре цитрусовых есть вещества, способные справляться с вредным холестерином.

Специалисты, проведя исследование, констатировали, что в кожуре апельсинов и мандаринов, имеются специфические соединения, снижающие холестерин до отметки 40%. Ученые также допускают, что эти вещества могут оказаться эффективнее привычных таблеток, но при этом не будут давать побочных действий.

Источник: www.medikforum.ru