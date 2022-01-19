Учёные: Предок длинношеего диплодока быстро бегал на двух ногах

Журнал «Open Science» сообщает, что предок ящеротазового динозавра двудума (диплодока) был проворным 30-сантиметровым двуногим существом. Он быстро бегал на двух ногах.

Издание опубликовало материал, в котором, основываясь на многочисленное количество исследований, говорится о том, что кодонтозавр принадлежал к древней группе динозавров – зауроподоморфомам. То есть он был того же рода, что и четвероногие брахиозавры и диплодоки. Однако кодонтозавр, предположительно, жил 200 миллионов лет назад, а диплодоки – 145 млн, что подтверждает факт древности двуногого существа.

Несмотря на то, что кодонтозавр не отличался большими размерами, он был достаточно ловким и проворным. Задние лапы помогали динозавру быстро передвигаться, а передние конечности отвечали за силу и ловкость, с помощью них он мог доставать пищу. Но к началу Юрского периода двуногие вымерли, а их потомки стали гораздо больше, но намного медлительнее.

Источник: fbm.ru