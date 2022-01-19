Ольгу Бузову положительно оценил эксперт по речи

Популярная российская телеведущая и исполнительница Ольга Бузова значительно расширила свой словарный запас за последние годы. Об этом

сообщила эксперт по речи Ксения Телешова.

Специалист по коммуникации отмечает, что знаменитость явно усердно работает над своим развитием и много читает. Показателем положительных изменений является уменьшение количества слов-паразитов. Речь Бузовой значительно обогатилась и очистилась от «словесного мусора».

Наблюдаемый результат – не предел. Эксперт по речи считает, что ведущей еще есть над чем поработать. Например, улучшить дикцию, дать голосу «опору».

Ксения Телешова отмечает, что артистка, не так давно начавшая работать еще и на театральной сцене, в некоторых словах может «проглатывать» окончания. Если она займется правильным произношением звуков, то речь ее станет еще лучше, красивее и правильнее.

Источник: teleprogramma.pro