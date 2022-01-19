Польша ограничивает ввоз украинских товаров в ЕС. Киев направит обращение в Брюссель

Как пишет автор, в МИД пока еще не решили, отправлять запрос в ЕС до визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 20–21 января или после. Кравченко ссылается на статью 136 Соглашения об ассоциации с ЕС, согласно которому стороны не могут ухудшать условия доступа на рынок по сравнению с теми, которые были на момент подписания Соглашения.

В статье говорится, что напряжение между Украиной и Польшей из-за квоты на автоперевозки возникает каждые полгода.

“Вот уже несколько лет квота составляет 160 тысяч разрешений для каждой стороны. Но Киеву этого мало, он хочет 200 тысяч в год и даже больше. Ведь Польша – основное окно Украины в Европу: на эту страну приходится около 40% всех украинских грузовых перевозок в государства Евросоюза. А дефицит решений ограничивает торговлю Украины со странами ЕС”, — отмечает Кравченко.

Он добавляет, что убытки украинской экономики из-за нехватки польских квот ежегодно составляет €0,4–0,5 млрд.

Польша отвергает претензии Киева, ссылаясь на украинско-польское соглашение 1992 года, в котором говорится, что данный вопрос регулируется на двустороннем уровне, говорится в статье.

По информации ZN.UA, Украина уже завершила все внутренние процедуры по формированию запроса. Теперь в МИД должны решить, как согласовать обращение в ЕС с визитом украинского президента в Польшу.

“В пользу первого варианта (направить запрос перед визитом. – “ГОРДОН”) говорит то, что у польского президента Анджея Дуды не будет возможности убедить своего украинского коллегу не делать в Брюссель запрос на консультации по статье 136 Соглашения, а передавать документ после визита – смахивает на дипломатический моветон. Аргумент в пользу второго варианта (обратиться в Брюссель после поездки Зеленского. – “ГОРДОН”): атмосфера визита украинского президента не будет омрачена раздражающим польскую сторону действием”, – пишет автор.

Он также добавляет, что основной целью Киева в этом вопросе является не столько решение разногласий с Польшей, сколько инициация переговоров с ЕС о либерализации автоперевозок в целом.

Контекст:

24 декабря 2021 года заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем заявил, что заниженные Варшавой квоты на грузоперевозки смертельно опасны для экономики Украины. Он добавил, что Украина призывает Польшу увеличить квоту разрешений на въезд украинских автоперевозчиков, так как сложившаяся ситуация означает большие экономические проблемы: украинские производители не могут экспортировать продукцию, в том числе произведенную на местных заводах европейских корпораций.

23 декабря 2021 года издание “Европейская правда” сообщило, что Украина начинает предарбитражные консультации с ЕС из-за нарушения Польшей Соглашения об ассоциации в части разрешений на грузовые перевозки. Источники издания в украинском правительстве сообщили, что по мнению Киева, Польша дискредитирует украинских экспортеров.

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