 

“Когда все ставят новые цели, некоторые просто выживают”. Брат герцогини Кембриджской показал редкие фото со своей жены

19.01.2022, 14:17, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это первое совместное фото Миддлтона с женой, которое он опубликовал в сети после их свадьбы.

“Январь всегда казался мне очень трудным месяцем, особенно когда я страдал от клинической депрессии. Когда все ставят новые цели, устанавливают новые основные правила и стремятся стать лучшей версией себя, некоторые из нас просто выживают”, – написал он.

Миддлтон отметил, что, вдохновленный своими собаками, теперь установил для себя новое правило. 

“Не тратьте время на размышления о том, что будет, или о том, что было. Прошлое несовершенно, будущее тоже будет, но сейчас мы можем что-то с этим сделать. Так что прямо сейчас я собираюсь взять собак и пойти на прогулку с женой”, – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от James Middleton (@jmidy)

Контекст:

Джеймс Миддлтон (1987) – младший сын Кэрол и Майкла Миддлтонов. Их старшая дочь Кэтрин (1982) – жена британского принца Уильяма, а младшая Пиппа (1983) замужем за мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом.

Джеймс Миддлтон ранее проживал вместе с Тевенет на юго-западе Лондона, по соседству с Пиппой Миддлтон, писал таблоид Daily Mail, а в начале августа 2021 года сообщил, что переехал в новый дом, расположенный в селе. Миддлтон занимается производством сырых кормов для собак под брендом Ella & Co.

С Тевенет он познакомился в 2014 году благодаря своему питомцу, собаке по кличке Элла. Осенью 2021 года пара сыграла свадьбу. Церемония проходила во французской деревне в кругу близких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / В мэрии бельгийского города 60 лет провисел шедевр барокко, который считали подделкой

24.07 / РФ на переговорах в Минске отказывается утвердить согласованные 13 районов для разминирования – украинский дипломат

24.07 / “Многие лезут туда, где можно попиариться”. Полковник СБУ прокомментировал участие Авакова в освобождении заложников

09.09 / Daily Wire – в Калифорнии школьников обязали молиться ацтекским богам

26.10 / “Секси”, “Жаль, что невозможно обнять фото”. Loboda оголила декольте

04.02 / Неаполитанская “Каморра” велела скорым перестать пользоваться сиреной

22.07 / ЕС передаст другим странам через COVAX более 200 млн доз вакцин от коронавируса до конца года

02.09 / В США призвали остановить «Северный поток – 2» из-за ситуации с Навальным

03.08 / В Перми представили программу для прогноза проседания зданий

08.08 / “Сто процентов будем менять главных тренеров”. Министр спорта Украины прокомментировал итоги Олимпиады

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика