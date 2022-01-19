Около половины пайщиков КПК – пенсионеры

19.01.2022, 13:56, Детали

Теги: Бизнес, Работа

В Ярославской области действуют 17 кредитных потребительских кооперативов (КПК), 3 из которых – сельскохозяйственные.

За 9 месяцев прошедшего года жители региона вложили в местные КПК более 26 млн рублей.

– Пайщику КПК не гарантирован доход и возвратность средств, как в случае с банковскими вкладами. Все члены КПК самостоятельно управляют своим кооперативом и отвечают за последствия, включая возможные убытки, – рассказал об особенностях работы КПК управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Ярославцы оформляют в КПК и займы. С января по сентябрь 2021 года жители региона взяли в кооперативах 175 млн рублей, средняя сумма одного займа составила 362 тыс. рублей. По действующим законодательным ограничениям ставка по потребительским займам не должна превышать 1% в день, а по обеспеченным ипотекой займам – не более 17% годовых.

На основе исследования Банка России «Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2021 году» составлен портрет среднестатистического пайщика: это женщины (67% пайщиков) старше 45 лет (около 60% пайщиков). Около половины — 42% членов КПК — пенсионеры. Среди заемщиков КПК 39% — постоянные, 61% — обратившиеся за займом первый раз.

– Перед тем, как заключить договор с какой-либо финансовой организацией, необходимо убедиться в её легальности, – советует Владимир Алексеев.

Уточнить статус компании можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Кроме того, можно проверить организацию в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Для оперативного получения информации удобно пользоваться бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн».