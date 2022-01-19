Около половины пайщиков КПК – пенсионеры ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Около половины пайщиков КПК – пенсионеры

19.01.2022, 13:56, Детали
Теги: ,

В Ярославской области действуют 17 кредитных потребительских кооперативов (КПК), 3 из которых – сельскохозяйственные.

За 9 месяцев прошедшего года жители региона вложили в местные КПК более 26 млн рублей.

– Пайщику КПК не гарантирован доход и возвратность средств, как в случае с банковскими вкладами. Все члены КПК самостоятельно управляют своим кооперативом и отвечают за последствия, включая возможные убытки, – рассказал об особенностях работы КПК управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

Ярославцы оформляют в КПК и займы. С января по сентябрь 2021 года жители региона взяли в кооперативах 175 млн рублей, средняя сумма одного займа составила 362 тыс. рублей. По действующим законодательным ограничениям ставка по потребительским займам не должна превышать 1% в день, а по обеспеченным ипотекой займам – не более 17% годовых.

На основе исследования Банка России «Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2021 году» составлен портрет среднестатистического пайщика: это женщины (67% пайщиков) старше 45 лет (около 60% пайщиков). Около половины — 42% членов КПК — пенсионеры. Среди заемщиков КПК 39% — постоянные, 61% — обратившиеся за займом первый раз.

– Перед тем, как заключить договор с какой-либо финансовой организацией, необходимо убедиться в её легальности, – советует Владимир Алексеев.

Уточнить статус компании можно в разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Кроме того, можно проверить организацию в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Для оперативного получения информации удобно пользоваться бесплатным мобильным приложением «ЦБ онлайн».




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Почти у трети ярославцев в 2021 году упала зарплата

17.01 / Рекомендации по выбору ноутбука

17.01 / Жители Ярославской области больше других россиян уверены, что их не уволят в ближайшее время

14.01 / В 2022 году более 300 рыбинцев смогут заключить социальные контракты

14.01 / Ярославские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам

14.01 / Пассивный заработок в интернете без вложений

06.01 / Принципы и понятие ликвидности

02.01 / Тендерная площадка №1 по продвижению ресурсов в интернете

28.12 / Особенности покупки квартиры в Анапе

26.12 / Функциональное и современное казино Pin Up

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика