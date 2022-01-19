 

В Екатеринбурге врачи провели сложнейшую операцию на печени у новорожденного

19.01.2022, 13:48, Разное
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Мальчик появился на свет в одном из родильных домов в Свердловской области, и при первом осмотре медики обратили внимание на неестественно вздутый живот, сообщили в областном минздраве. Ребенка немедленно перевели в ОДКБ для постановки диагноза, где его обследовали и выявили гепатобластому печени. Это злокачественное новообразование печени, имеющее эмбриональное происхождение, чаще всего диагностируется у детей до трех лет. Гепатобластома является очень редким видом рака, на нее приходится не более 3% случаев онкозаболеваний у детей, в тяжелых случаях пациенту требуется трансплантация печени. 

Врачи проконсультировались со специалистами центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и приняли решение самостоятельно оперировать ребенка. Любые хирургические вмешательства у новорожденных сопряжены с высоким риском для жизни малышей, в первую очередь из-за возможной кровопотери.

«Объем крови у малыша — около стакана, 250 миллилитров, а структура трубчатой ткани печени и вовсе микроскопическая. Поэтому во время операции были использованы только особые инструменты и новейшие технологии», — рассказал детский хирург, заслуженный врач РФ Владислав Чудаков, который провел оперировал ребенка.

Операция прошла успешно, злокачественная опухоль была удалена и отправлена на биопсию. Сейчас ребенок проходит лечение в центре детской онкологии и гематологии, ему предстоит длительное восстановление.



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