 

Аглая Шиловская рассказала о своих отношениях с Иваном Стебуновым

19.01.2022, 13:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Актриса Аглая Шиловская пояснила о своих отношениях с Иваном Стебуновым. Раннее ходили слухи о романе артистов, однако сейчас бывшая ведущая проекта «Голос дети» их отрицает.
Актриса и певица Аглая Шиловская недавно стала гостьей программы «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников затронул тему отца, личных переживаний и отношений с мужчинами. Не был лишен внимания и вопрос возможных отношений артистки с актером Иваном Стебуновым, который Аглая Ильинична прокомментировала так: «Возможно, был некий флирт со стороны Вани, мне было 17 лет, всё было в пределах разумного, но на тот момент меня интересовали другие вещи».

Иван Стебунов до сих пор относится хорошо к актрисе и отзывается о ней с теплотой. Несколько лет назад он даже отметил: ему жаль, что им не удалось построить любовные отношения.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Пробуждение без будильника возможно: важно не пить кофе после 18.00 и еще 7 факторов

29.01 / Смартфон Samsung Galaxy A52 5G показали на рендере

20.10 / Житель США убил своих детей из-за страха перед «рептилоидами»

30.08 / «Если за картину расстреляли, ты на нее по-другому смотришь»

12.03 / Ким Кардашьян и Канье Уэст собрались общаться только через службу безопасности

15.11 / Врач Видаль назвал причины постоянного озноба у человека

19.02 / Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата

16.07 / Екатеринбургский митрополит из-за конфликта с губернатором освятил штаб Навального

16.07 / Слава Тебе Господи!!! Ну хоть здесь Россия не виновата)))

22.01 / Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика