Аглая Шиловская рассказала о своих отношениях с Иваном Стебуновым

Актриса Аглая Шиловская пояснила о своих отношениях с Иваном Стебуновым. Раннее ходили слухи о романе артистов, однако сейчас бывшая ведущая проекта «Голос дети» их отрицает.

Актриса и певица Аглая Шиловская недавно стала гостьей программы «Судьба человека». Ведущий Борис Корчевников затронул тему отца, личных переживаний и отношений с мужчинами. Не был лишен внимания и вопрос возможных отношений артистки с актером Иваном Стебуновым, который Аглая Ильинична прокомментировала так: «Возможно, был некий флирт со стороны Вани, мне было 17 лет, всё было в пределах разумного, но на тот момент меня интересовали другие вещи».

Иван Стебунов до сих пор относится хорошо к актрисе и отзывается о ней с теплотой. Несколько лет назад он даже отметил: ему жаль, что им не удалось построить любовные отношения.

Источник: www.starhit.ru