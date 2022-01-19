 

Обычная вода названа лучшим средством от тромбов

19.01.2022, 13:32, Разное
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Бороться с тромбозом поможет питьевая вода. Об этом говорят практикующие врачи.
Тромбы образуются в результате сгущения крови, а это в конечном итоге может привести даже к летальному исходу. Кровь становится гуще, если организм обезвожен, значит, для ее разжижения необходимо употреблять достаточное количество воды. Медики подсчитали, что оптимальным будет объем 2 литра в сутки.

Человек и сам может понять, в каком состоянии находится его организм, хватает ли ему воды. Здесь главным показателем является цвет мочи. При нормальных показателях он должен быть бледно-желтым. А если она стала темнее обычного или янтарного оттенка, стоит насторожиться. Если же возникают какие-то подозрения или сомнения, лучше посетить врача.

Употребление алкоголя и кофе тоже могут влиять на вязкость крови. Чтобы снизить риск тромбоза, необходимо следить за питанием – меньше есть жирного и сладкого, контролировать употребление «молочки», поскольку она образует фруктозу, а это вещество повышает вязкость крови. Об этом информирует 5-tv.ru.



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