 

Агата Муцениеце призналась, что ее беспокоит сумма на личном счете менее 5 млн руб

19.01.2022, 13:32, Разное
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Агата Муценице рассказала, что ее пугает, если на личном счете присутствует сумма менее пяти миллионов рублей. Она достаточно зарабатывает, однако и расходы у нее не маленькие.
Агата Муцениеце обычно ни в чем себя не ограничивает. Артистка растит двоих детей сына Матвея и дочь Мию. Оба ребенка были рождены в браке с Павлом Прилучным. С ним артистка рассталась два года назад. На содержание детей уходит немалая сумма, кроме этого, есть бытовые растраты.

Муцениеце платит за квартиру, няням своих детей, водителю. Ей важно, чтобы на банковском счете было хотя бы пять миллионов рублей. Если сумма меньше, то актриса начнет переживать, поскольку не считала деньги.

Впервые она начала задумываться о доходах после развода с Павлом Прилучным. С ним актриса театра и кино состояла в браке почти десять лет. После развода она начала вести собственный блог в соцсети Instagram более активно.

Агата Муцениеце за один съемочный день длительностью 12 часов получает 100 тысяч рублей. Когда она задерживается на площадке, ей доплачивают. Один рекламный пост в Instagram у артистки стоит 300 тысяч рублей, а в разделе «Истории» 200 тысяч. Если речь идет о рекламной интеграции на платформе YouTube, то она обойдется в 500 тысяч рублей. В то же время Муцениеце не знает точную сумму, которую получает в месяц.

После развода с Павлом Прилучным актриса пока остается одна. Она мечтает встретить мужчину, который будет получать больше нее. Также знаменитость хотела бы усыновить малыша, пишет портал «Слово и дело».



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