SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink

Запуск состоялся со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде 18 января в 21.02 по местному времени (19 января в 04.02 по Киеву).

Как отмечает Space Flight Now, для миссии Starlink это был 36-й запуск. В целом на орбиту вывели уже более 2 тыс. спутников.

Первоначально миссия должна была стартовать вечером 17 января, но SpaceX задержала полет на день, чтобы дождаться улучшения погодных условий.

Liftoff! pic.twitter.com/aZ2vu9BOba

— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022

Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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