“Трындец полный”, “Накачанная кукла”, “Из нее делают дурочку”. 75-летняя мама Королевой снялась в лосинах и короне

Мать певицы позировала в красной шубе, черных лосинах и с золотой короной на голове.

“Давненько в моей ленте не появлялась мама Люда! А вы, я уверена, по ней соскучились!” – написала Королева.

Она отметила, что все члены ее семьи немного не вписываются в стандартные каноны.

“Так что, уважаемые подписчики, или мы совпадаем с вами вибрациями и наслаждаемся, или лучше отпишитесь, чтобы не делать себе нервы!” – заявила певица.

В финале ролика перед камерой проходит муж Королевой, стриптизер Тарзан.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

“Трындец полный”, – прокомментировала подписчица oleneva553.

“Она живая или это кукла?” – спросил alekseiserogodskii.

“Это просто с нее делают дурочку”, – ответила agneshkavulkot.

“Накачанная кукла”, – добавила maiia2882.

Контекст:

Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Світоч”. В настоящее время она проживает в США.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов. Она замужем за Тарзаном (Сергеем Глушко) с 2003 года. У пары есть сын Архип (2002).

В 2016 году Служба безопасности Украины ввела запрет на въезд в Украину Королевой сроком на пять лет “за действия, противоречащие интересам страны”. Певица давала концерты в оккупированном Крыму и с 2006 года является членом партии “Единая Россия”.

В 2017 году СБУ временно отменила запрет на въезд, чтобы Королева смогла приехать на похороны своей бабушки.

В сентябре 2018 года Королева обратилась в Европейский суд по правам человека из-за запрета на въезд.

В октябре 2019 года Королева попросила президента Украины Владимира Зеленского разрешить приезжать ей в Украину.

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