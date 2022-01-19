 

35-летняя Лохан показала вблизи лицо без макияжа

19.01.2022, 13:31, Новости дня
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“Закаты. Они меня всегда радуют”, – написала она. 

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Публикация от Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Контекст:

Лохан родилась 2 июля 1986 года в Нью-Йорке (США). Она начала карьеру модели в возрасте трех лет. С 10 лет Лохан снималась в телесериалах, а в 11 сыграла главную роль в комедии “Ловушка для родителей”.

В ее фильмографии картины “Непристойная комедия”, “Каньоны”, “Мачете”, “Временно беременна”, “Лузеры”, “Я знаю, кто убил меня”, “Крутая Джорджия”, “Поцелуй на удачу”, “Сумасшедшие гонки”, “Дрянные девчонки”, “Чумовая пятница”.

Осенью 2021 года актриса сообщила о помолвке с арабским финансистом Бадером Шаммасом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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